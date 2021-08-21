"Ben öldükten sonra hayat hikayem çekilebilir"

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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar"da yönetmen Tomris Giritlioğlu'nu konuk etti. "Ülkemin kusurlarını beyaz perdeye aktarmak gibi bir derdim var." diyen Giritlioğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri "Saatleri Ayarlama Enstitüsü"nü sinemaya uyarlamayı hayal ettiğini fakat gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Usta yönetmen, "Her yönetmenin hayali. Oğlumun da hayali. Fakat çok zor. İnşallah genç bir yönetmen çıkar ve çeker, bu oğlum da olabilir." dedi.

Yönetmen olan oğlu Ilgaz Giritlioğlu'nun setlerden etkilenerek bu mesleğe yöneldiğini söyleyen Tomris Giritlioğlu, "Ben oğlumu kendimden daha yetenekli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Giritlioğlu, bir gün kendi hayat hikayesini çekme konusunda sorulan soruya, "Öyle bir düşüncem yok. Ben öldükten sonra çekilebilir. Ilgaz çekmek istemezse Zeki Demirkubuz çeksin isterim." diyerek, cevap verdi.

Şu anda bir dizi takip etmediğini söyleyen Tomris Giritlioğlu, "Dizilerin birinci bölümlerine bir bakarım. Eğer on dakikada bırakmışsam sevmemişimdir. Hiç de yanılmıyorum. Şimdi çok düzenli takip ettiğim bir dizi maalesef yok. Çünkü 145 dakika çok uzun bir süre." dedi.