DHA

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Tokat'ta polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı kavşağında denetim yapan polis ekiplerine, lokanta işletmesi sahibi Erhan Uzun çorba ikram etti. Polis memurları Uzun'a ikramından dolayı teşekkür etti.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce çorba ikramında bulunmak istediğini söyleyen Uzun, 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı var. İlimizde de işletmemize 50 metre uzaklıkta uygulama yapan polise ekiplerini gördük. Havanında soğuk olması nedeniyle, bizde polis memurlarımıza çorba ikramında bulunduk. dedi.