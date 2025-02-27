Tırnak kesmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken tırnak kesmek orucu bozar mı?

Kişi sadece yeme ve içmeden değil kötü sözlerden tartışmalardan ve olumsuz davranışlardan da uzak durarak iç huzurunu sağlar. Ramazan ayında özellikle birlik ve beraberlik duygusu güçlenir toplumsal yardımlaşma ve dayanışma artar. Oruç bireyin Allah’a olan teslimiyetini gösterdiği gibi iradesini kontrol edebilme gücünü de pekiştirir. Bu nedenle oruç sadece fiziksel bir ibadet değil, ruhsal ve ahlaki bir eğitim süreci olarak da değerlendirilmelidir.

İslam’da kişisel temizlik önemli bir yer tutar ve bu temizlik uygulamaları hem bedensel sağlığı hem de manevi arınmayı hedefler. Tırnak kesmek bu temizlik uygulamalarından biridir ve İslam kültüründe hem bedeni hem de ruhu temiz tutmak emredilmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) kişisel bakıma ve hijyene büyük önem vermiştir ve bu konudaki pek çok hadiste tırnak kesmenin önemine vurgu yapılmıştır. Tırnak kesmek İslam'da bir sünnet olarak kabul edilir. Resulullah insanlara temizliği tavsiye ederken bakımın her yönüyle ilgilenilmesini istemiştir. Bu tırnakların uzamaması el ve ayak temizliğinin sağlanması yönündeki sınırlı ama önemli bir kısımdır.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Sünnetin yerine getirilmesi hem fiziki temizlik adına gereklidir hem de kişinin İslam’a olan bağlılığını ve Peygamber'in sünnetlerine olan saygısını gösterir. Tırnaklarının uzun tutulması hijyen açısından bir sakınca doğurabilir dolayısıyla sağlığın korunması ve güzel bir yaşam sürdürülebilmesi adına bu sünnetin yapılması önerilir. Oruç tutan birinin tırnak kesmesi gibi pratik temizlik ve bakım uygulamaları ise dini bir sakınca teşkil etmez. Oruç fiziksel temizlikten ziyade kişinin nefsiyle olan mücadelesi vücut ve ruhun oruç aracılığıyla arındırılmasıdır.

Tırnak kesmek gibi faaliyetler orucu bozan eylemler arasında yer almaz ve orucun felsefi anlamıyla çelişmez. Bunun dışında tırnak bakımının sıklıkla sosyal anlamda da dikkat edilen bir estetik yönü vardır. Dini bakış açısıyla ise oruç tutarken yapılacak tırnak kesme ve diğer kişisel bakım işlemleri dinin önerdiği temizlik ve hijyen kurallarına uygun davranmanızı sağlarken orucunuzun bozulmasına neden olmaz. İslam dininde temizlik ve kişisel bakım hem ruhani hem de fiziki sağlığın korunması açısından büyük önem taşır. Peygamber Efendimizin sünnetinde yer alan tırnak kesme fitrata dair tavsiyeler arasında bulunmakta olup bireyin kendisine ve çevresine karşı olan saygısını göstermesi bakımından da önemli görülür.

DİYANET'E GÖRE TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI? Tırnakların düzenli olarak kesilmesi vücuttaki kir ve bakterilerin birikmesini önleyerek sağlık açısından fayda sağlarken kişinin manevi disiplinine ve öz bakımına verdiği önemi yansıtır. Bu uygulama toplumsal yaşamda temiz ve düzenli görünmenin yanı sıra bireyin kendisine olan özenini ve Allah’ın verdiği nimetlere layıkıyla davranma sorumluluğunu da simgeler. İslam alimleri tırnak kesmenin abdest gibi ibadetlere engel olmadığını aksine günlük hayatın bir parçası olarak kişisel hijyenin sağlanması adına teşvik edilen bir uygulama olduğunu ifade ederler. Böylece hem bireysel sağlık hem de sosyal ilişkiler açısından tırnak kesmenin önemi vurgulanmış ve bu uygulama İslam’ın temizliğe ve düzenli yaşama verdiği değerin bir yansıması olarak kabul edilmiştir. REKLAM Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre oruç niyet edilerek sabahın ilk ışıklarından akşam ezanına kadar yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Bunun dışında kalan günlük kişisel bakım ve temizlik uygulamaları örneğin tırnak kesmek saç tıraşı olmak banyo yapmak veya diş fırçalamak gibi eylemler orucu bozan şeyler arasında sayılmaz. Oruçluyken tırnak kesmenin dinen herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır çünkü bu eylem orucun temel şartlarını ihlal eden bir durum teşkil etmez. İslam'da ibadetlerde ihlasa ve niyete büyük önem verildiğinden bazı kişiler oruç tutarken mümkün olduğunca dünyevi işlerden uzak durmayı tercih edebilir. Bu tamamen kişisel bir hassasiyet meselesidir ve herhangi bir zorunluluk içermez. Oruç manevi olarak kendini arındırmasını ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını amaçlayan bir ibadettir. Dolayısıyla tırnak kesmek gibi eylemler oruca zarar vermediği gibi kişisel temizliği sağladığı için aslında dinen tavsiye edilen bir uygulama olarak da görülebilir. Sonuç olarak Diyanet’e göre tırnak kesmek orucu bozmaz ve bu konuda herhangi bir dini sakınca söz konusu değildir. İslam'da oruç sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp akşam ezanına kadar yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Bazı durumlar orucu bozar ve kişinin o günü kaza etmesini veya kefaret ödemesini gerektirebilir. Öncelikle bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yemek içmek veya cinsel ilişkiye girmek orucu bozan temel unsurlardır. Bunun yanı sıra ağız yoluyla alınan ilaçlar sigara içmek nargile veya tütün ürünleri kullanmak da orucu bozan fiiller arasında sayılır.

Ayrıca ağız dolusu kusmak vücuda besleyici serum veya iğne yaptırmak da orucun bozulmasına neden olabilir. Fakat yanlışlıkla ya da unutarak yemek veya içmek orucu bozmaz; kişi unutarak bir şey yediyse orucuna devam edebilir. Bunun yanında kan aldırmak göz damlası kullanmak veya ağız çalkalamak gibi durumlar ise orucu bozmaz ancak bu tür eylemlerin oruçluyken dikkatli bir şekilde yapılması önerilir. Oruç tutan kişinin kötü sözlerden dedikodudan öfke ve kırıcı davranışlardan da sakınması gerekmektedir. Bu nedenle oruç yalnızca sahurda veya iftarda mideyi değil, ruhu ve davranışları da terbiye eden bir ibadet olarak değerlendirilmelidir.