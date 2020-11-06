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Timur Selçuk kimdir, neden öldü? Timur Selçuk kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Biyografisi

Timur Selçuk'tan acı haber... Türk sanat dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan ünlü piyanist Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk'un hayatını kaybetmesinin ardından hayatı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Timur Selçuk'un biyografisi...

06.11.2020 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL
Timur Selçuk kimdir, neden öldü? Timur Selçuk kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Biyografisi

Piyanist Timur Selçuk bugün hayatını kaybetti. 74 yaşındaki usta sanatçının ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, müzik dünyasına unutulmaz eserler bıraktı. Timur Selçuk'un ölüm sebebi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

TİMUR SELÇUK KİMDİR?

Timur Selçuk, (d. 2 Temmuz 1946, İstanbul). Türk pop müzik yorumcusu, piyanist, ve besteci.

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür. "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları bu dönemimin şarkılarıdır. Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attilâ İlhan ve Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

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