ALES sonuçları açıklandı! 2024 ALES/1 sonuçları sorgulama ekranı
ALES sonuçları ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İşte, 2024 ALES sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar haberimizin devamında...
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Yüksek lisans ve akademik kariyer yapmak isteyenler 21 Nisan Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda ter döktü. Heyecanla beklenen ALES sonuçları açıklandı. 5 yıl geçerli olacak 2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte, ALES sonuç sorgulama ekranı haberimizin devamında...
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ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ALES sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
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ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.