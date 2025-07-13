THY'den iddialara yalanlama

Akşam saatlerinde bazı yabancı sosyal medya kullanıcılarının Ürdün, İran ve Irak seferleriyle ilgili paylaşımları gündemi meşgul etmişti.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu ülkelere yapılan uçuşlarda herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı ifade edildi. Havayolu şirketinin söz konusu ülkelere uçuşlarının devam ettiği belirtildi.

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.