THY'den iddialara yalanlama
Türk Hava Yolları'nın (THY) Ürdün, İran ve Irak seferlerinin iptal edildiğinde dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Giriş: 13.07.2025 - 22:52 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:52
Akşam saatlerinde bazı yabancı sosyal medya kullanıcılarının Ürdün, İran ve Irak seferleriyle ilgili paylaşımları gündemi meşgul etmişti.
Edinilen bilgiye göre, söz konusu ülkelere yapılan uçuşlarda herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı ifade edildi. Havayolu şirketinin söz konusu ülkelere uçuşlarının devam ettiği belirtildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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