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        Haberler Gündem Güncel THY'den iddialara yalanlama | Son dakika haberleri

        THY'den iddialara yalanlama

        Türk Hava Yolları'nın (THY) Ürdün, İran ve Irak seferlerinin iptal edildiğinde dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:52 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:52
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        THY'den iddialara yalanlama
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        Akşam saatlerinde bazı yabancı sosyal medya kullanıcılarının Ürdün, İran ve Irak seferleriyle ilgili paylaşımları gündemi meşgul etmişti.

        Edinilen bilgiye göre, söz konusu ülkelere yapılan uçuşlarda herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı ifade edildi. Havayolu şirketinin söz konusu ülkelere uçuşlarının devam ettiği belirtildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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