Yarınki maçı kazanarak kendilerine olan güvenlerini ispatlamak istediklerini belirten Thomas Tuchel, "Geçen hafta ligde kazandık, gösterdikleri iyi performans için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her zaman heyecanlıyız, moralimiz yüksek. Grupta ikinci maçı oynayacağız, henüz puanımız yok. Manchester maçı umarım bize yapılmış son uyarı olur. Türkiye Ligi şampiyonu karşısında, bu sağlam takım karşısında kazanarak kendimize olan güvenimizi ispatlamak istiyoruz. Manchester yenilgisine rağmen biz buraya neler yapabileceğimizi göstermek için geldik" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ TEHLİKEDE HİSSETMİYORUM"

Sportif direktör Leonardo ile aralarında gerginlik olup olmadığı sorulan Tuchel, "Hayır kendimi tehlikede hissetmiyorum. Bir antrenör hiçbir zaman sonuçlardan korkmamalı. Biz takımımızı hazırlamaya devam edeceğiz, bunun dışındaki konular beni ilgilendirmiyor" diye konuştu.

"SPOR VE SİYASET ARASINDA BİR İLİŞKİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM, BU KONULAR BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Türkiye ve Fransa arasındaki gerginliğin kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorulan Alman teknik adam, "Açıkçası bu konuda pek bir şey duymadım. İnsanların hep birlikte uyum içinde yaşayamıyor olması beni üzdü ama endişelendiğimi söyleyemem. Spor ve siyaset arasında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Bu konular bizi ilgilendirmiyor. Oyuncularımla bu konuyu konuşmadım. Bunu bugün ve yarın düşüneceğim. Belki takımla böyle bir konuşma yapabiliriz. Çünkü biz sadece spor insanları değiliz. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Zor bir atmosfer var. Bu konuyu düşüneceğiz ama kesinlikle ana konsantrasyonumuz işin spor kısmında olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde edeceğimizi kanıtlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

PRESNEL KIMPEMBE: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Pandemi döneminin ardından futbola gerdi döndükleri için mutlu olduklarını söyleyen Presnel Kimpembe ise "Ben de daha iyi bir performans sergileyebilirdim. Ben her zaman çok çalışıp daha iyi performans sergilemeye çalışacağım. Eleştiriler her zaman olacaktır. Pandemi nedeniyle hepimiz zorlu bir süreçten geçtik. 22 Haziran'da antrenmanlara tekrar başladık. Salgın süreci kimse için iyi olmadı. Ligimiz durdu, 3-4 ay evimizde kaldık, hemen ardından Şampiyonlar Ligi maçları oynadık ve milli takıma gittik. Futbola geri döndüğümüz için mutluyuz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ KONULAR BİZİM İŞİMİZ DEĞİL, HİÇBİR GERGİNLİK HİSSETMEDİK"

Tuchel gibi Kimpembe´ye de Türkiye ve Fransa arasındaki siyasi olaylar sorulurken, Fransız savunmacı şöyle cevap verdi:

"Hayır bizi hiç etkilemedi. Bizler bir futbolcuyuz, bu maçı oynamamıza UEFA izin verdi, dolayısıyla işimize odaklanıyoruz. Siyasi konular bizim işimiz değil. Hiçbir gerginlik hissetmedik."

Fransız savunmacı, son olarak Medipol Başakşehir karşısında kaptanlığın kendisine verilmesinden dolayı memnun olduğunu belirtti. Fransız ekibi, basın toplantılarının ardından Başakşehir Fatih Terim Stadyumu´nda yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.