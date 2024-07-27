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        Haberler Bilgi Magazin The King's Man: Başlangıç filminin konusu nedir? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kimler?

        The King's Man: Başlangıç filminin konusu ve oyuncu kadrosu

        The King's Man: Başlangıç filmi 27 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverler buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Matthew Vaughn'un üstlendiği filmin senaryosu Jane Goldman , Matthew Vaughn tarafından kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, The King's Man: Başlangıç filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte The King's Man: Başlangıç filminin konusu nedir sorusunun yanıtı...

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        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:34
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        • 1

          Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans'ın başrollerini paylaştığı, The King's Man: Başlangıç filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon macera türünde kaleme alınan film, 2021 yılında vizyona girmiştir. Peki, "The King's Man: Başlangıç filminin konusu nedir? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

        • 2

          THE KING'S MAN: BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?

          The King's Man: Başlangıç, dünyayı tehdit eden bir kötü güçle mücadele eden bir adamın hikayesine odaklanıyor. 1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan "King's Man"in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fiennes, Oxford Dükü olarak yer alacak. Mottosu "saf ama gaddar, medeni ama acımasız" olan ajansın yeni üyesi Conrad'ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi.

        • 3

          THE KING'S MAN: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

          Ralph Fiennes: Duke of Oxford

          Gemma Arterton: Polly

          Rhys Ifans: Grigori Rasputin

          Matthew Goode: Maximillian Morton

          Tom Hollander: George V / Wilhelm II / Nicholas II

          Harris Dickinson: Conrad

          Daniel Brühl: Erik Jan Hanussen

          Djimon Hounsou: Shola

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