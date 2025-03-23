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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile buluştu! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile buluştu!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 23.03.2025 - 17:01
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        Hacıosmanoğlu, Aivar Pohlak ile buluştu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak ile bir araya geldi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda deplasmanda oynayacağı rövanş müsabakası için gittiği Macaristan'da Pohlak ile buluştu.

        Başkent Budapeşte'de gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı.

        Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak'a A Milli Takım forması takdim etti.

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