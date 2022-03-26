TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

TFF 3. Lig 1'inci ve 3'üncü Grup'ta 28. hafta, birer maçla başladı. 2'nci Grup'ta ise 31. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Sancaktepe FK-Belediye Kütahyaspor: 1-5

2. Grup:

Alagöz Holding Iğdır FK-Bitexen Düzcespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Kızılcabölükspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1

Hacettepe-Kuşadasıspor: 1-1

52 Orduspor-Kalecik FK: 3-0

İskenderunspor-Yomraspor: 2-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Çarşambaspor: 3-1

Bayrampaşa-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

3. Grup:

Karşıyaka-Çankaya FK: 0-0