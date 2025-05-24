ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla, önceki gün Türkiye siparişlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açılamada, son envanterin dakikalar içerisinde tükendiği kaydedilirken, yaşanan teknik sıkıntılar için müşterilerden özür dilendi.

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Açıklamada, "Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi. Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz" denildi.

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Tesla'dan yapılan açıklamada, en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesinin ve Türkiye'ye gönderilmesinin sağlanacağı da aktarıldı.

VPN KULLANMAYAN ALAMADI

22 Mayıs'ta İzmir'deki teslimatlar için yeniden online olarak siparişe açılan markanın Model Y otomobilinin, sadece 'VPN' kullananlar tarafından satın alınabildiği, IP adresi Türkiye olan kullanıcıların ise sipariş ekranını bile görüntüleyemediği öne sürülmüştü.

Sosyal medyada birçok kullanıcı VPN kullanarak sipariş verebildiğini açıklarken, Tesla sahipleri tarafından oluşturulan müşteri gruplarında ise, Model Y'nin son sipariş sürecinde önceden belirlenmiş IP adresleri dışındaki tüm IP adreslerinin engellediği iddia edildi. Öyle ki, Model Y'nin son sipariş sürecinde VPN engeline takılanlar, Tesla CEO'su Elon Musk'a son sipariş sürecinde yaşananlar hakkında bir mektup bile gönderdi. VPN NEDİR? Açılımı 'Virtual Private Network', yani 'Sanal Özel Ağ' anlamına gelen VPN, kullanıcıların internet ortamında gizli kalmasına yardımcı olan bir hizmet olarak biliniyor. Verileri şifreleyerek gerçek IP adresini gizleyen VPN, konuma dayalı içerik engellerini kaldırıyor. VPN bağlantısı, sanal IP adresini yapılandırarak içerik engellemeleri ve web sitesi kısıtlamalarından kaçınmaya yardımcı oluyor.