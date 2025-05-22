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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla siparişlerinde 'VPN' skandalı - Otomobil Haberleri

        Tesla siparişlerinde 'VPN' skandalı

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 'VPN' skandalı ile gündeme geldi. Bugün 18.30'da sadece İzmir teslimatı için yeniden online olarak siparişe açılan markanın Model Y otomobilinin, sadece 'VPN' kullananlar tarafından satın alınabildiği, IP adresi Türkiye olan kullanıcıların ise sipariş ekranını bile görüntüleyemediği öne sürüldü. Model Y'nin son sipariş sürecinde VPN engeline takılanlar, Tesla CEO'su Elon Musk'a son sipariş sürecinde yaşananlar hakkında bir mektup gönderdi

        Giriş: 22.05.2025 - 21:29 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:29
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        Tesla'da 'VPN' skandalı
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        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni Model Y otomobilini Türkiye'de belirli aralıklar ile satışa sunmaya devam ediyor.

        Model Y 'Juniper' olarak adlandırılan otomobil, ilk satışa çıktığı 25 Nisan'da dakikalar içerisinde tükenerek gündeme gelmişti.

        O tarihten sonra online olarak belirli gün ve saatte satışa çıkan araç, sadece sayılı adette müşteri tarafından alınabilmiş, dolayısı ile talep karşılanamamıştı.

        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        En uzun menzilli Model Y Türkiye'ye geliyor
        En uzun menzilli Model Y Türkiye'ye geliyor

        Daha önce duyurulduğu üzere, bugün 18.30'da sadece İzmir teslimatı için yeniden online olarak siparişe açılan Model Y, bu sefer adeta bir 'skandal' ile tekrar gündeme geldi.

        Öyle ki, Model Y'nin en son sipariş sürecinde sadece 'VPN' kullananların aracı satın alabildiği, IP adresi Türkiye olan kullanıcıların ise sipariş ekranını bile görüntüleyemediği öne sürüldü.

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        Sosyal medyada birçok kullanıcı VPN kullanarak sipariş verebildiğini açıklarken, Tesla sahipleri tarafından oluşturulan müşteri gruplarında ise, Model Y'nin son sipariş sürecinde önceden belirlenmiş IP adresleri dışındaki tüm IP adreslerinin engellediği iddia edildi.

        MUSK'A MEKTUP YAZDILAR

        Öte yandan, Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te, binlerce kişinin takip ettiği Tesla müşteri gruplarından bu akşam yaşananlar hakkında Musk'a bir mektup gönderildi.

        Musk'a hitaben kaleme alınan mektupta, Türkiye'de 10 binlerce kişinin Model Y siparişi için sırada beklediği, fakat sadece VPN kullananların sipariş verebildiği aktarıldı. Konuyla ilgili Musk'ın devreye girerek sorunu çözmesi istendi.

        Kaynak: 'Tesla Maniac'
        Kaynak: 'Tesla Maniac'

        VPN iddiaları ile ilgili Tesla'dan henüz konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

        Fakat, Model Y'nin online satış sürecinde yaşananlar, akıllara geçmişte diğer markaların online satış süreçlerindeki problemleri getirdi.

        ARAÇ ALMAK İÇİN HİLELİ YAZILIM KULLANILMIŞTI

        Hatırlanacak olursa, ikinci el otomobillerin bir yatırım aracı olarak görüldüğü 2023 yılında online satış sürecini başlatan Mercedes-Benz Türkiye, o dönem 'siber saldırı' ile anılır olmuştu.

        Otomobil al-sat yaparak piyasayı manipüle eden bazı kişilerin özel bir yazılım yaptırıp, online satışa sunulan araçların önemli bir bölümünü gerçek tüketiciden önce satın aldıkları yönünde güçlü deliller ortaya çıkmıştı.

        Online araç satışında 'hileli yazılım' iddiası
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        Müşterilerin şikayeti sonrası iddiaları inceleyen Mercedes-Benz Türkiye yönetimi, yapılan iyileştirmeler ile sürecin normal seyrine devamını sağlamıştı.

        VPN NEDİR?

        Açılımı 'Virtual Private Network', yani 'Sanal Özel Ağ' anlamına gelen VPN, kullanıcıların internet ortamında gizli kalmasına yardımcı olan bir hizmet olarak biliniyor.

        Verileri şifreleyerek gerçek IP adresini gizleyen VPN, konuma dayalı içerik engellerini kaldırıyor.

        VPN bağlantısı, sanal IP adresini yapılandırarak içerik engellemeleri ve web sitesi kısıtlamalarından kaçınmaya yardımcı oluyor.

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