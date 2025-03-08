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        Haberler Yaşam Tescilli Kilis tava iftar sofralarını şenlendiriyor

        Tescilli Kilis tava iftar sofralarını şenlendiriyor

        Osmanlı mutfağından bugüne kadar ulaşan Kilis tava, damak çatlatan lezzetiyle iftar sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:24
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        Osmanlı mutfağından bugüne ulaşan tescilli lezzet
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        Kilis'te doğal ortamda yetişen kuzu etinin usta ellerde zırhtan geçirilmesiyle yapılan Kilis tava, soğan, domates, kırmızı biber ve baharatlarla tatlandırılıyor.

        Genellikle kentte faaliyet gösteren kasapların hazırladığı, tüm malzemelerin yoğrulduktan sonra tepsiye dizilip üzeri domates ve biberlerle renklendirilen Kilis tava, mahalledeki taş fırınlarda özenle pişiriliyor.

        Pideyle tüketilen Kilis tava, kendine has lezzetiyle ramazan ayında da iftar sofralarını süslüyor.

        Kente yaklaşık 40 yıldır kasaplık yapan İzzet Canözer, Kilis tavanın kentin önemli bir lezzeti olduğunu söyledi.

        Kilis Belediyesinin girişimleriyle 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen yemeğin il dışından da rağbet görmeye başladığını aktaran Canözer, ramazanda oruk kebabı, lahmacun, patlıcan kebabı da yaptıklarını ancak en çok Kilis tavanın talep gördüğünü belirtti.

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        Kilis tavanın kuzu etiyle yapıldığını belirten Canözer, "Tavanın içerisine yeşil ve kırmızı biber, kuru soğan ve baharatlar kullanıyoruz. Malzemeleri zırhtan geçirip tepsinin altına patlıcan diziyor, üzerinin süslemesini yaptıktan sonra taş fırında pişiriyoruz ve pide ekmekle servis ediyoruz" dedi.

        TESCİLİN ARDINDAN DAHA ÇOK TANINDI

        Kilis tavanın tescillenmesiyle il dışından bu yemeği yemek için gelenlerin arttığını işaret eden Canözer, "Kilis tava tescillendikten sonra daha çok tanınmaya başlandı. Farklı şehirlerdeki restoranlara tavanın reçetesini veriyoruz. Çevre illerden birçok kişi Kilis tava yemek için Kilis'e geliyor" diye konuştu.

        Mehmet Akif Vural da Kilis tavayı ramazanda daha çok tükettiklerini kaydetti.

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        #Kilis tava
        #Osmanlı Mutfağı
        #haberler
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