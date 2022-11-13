Teröristlerin ÇNRA silah sistemleri yerle bir edildi!

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti" denildi.

Paylaşımda, "Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi" ifadeleri yer aldı.