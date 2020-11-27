Tenzili rütbe gündem oldu. Vatandaşların bugün en çok arama yaptığı konulardan biri olan Tenzili rütbe ile ilgili merak edilenleri derledik...

TENZİLİ RÜTBE NEDİR?

Tenzili rütbe, bir makamda bulunan ve bir konuma sahip olan kişinin bulunduğu makamdan bir alt makama düşürülmesidir. Yani bir kişi üst makamdan alt makama düşürülmüş ise buna tenzili rütbe denir.