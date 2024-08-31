Temsilcilerimizin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının fikstürü açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak olan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi Fikstürü
25 Eylül | Galatasaray - PAOK
03 Ekim | RFS - Galatasaray
23 Ekim | Galatasaray - Elfborg
07 Kasım | Galatasaray - Tottenham
29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık | Malmö - Galatasaray
21 Aralık | Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak | Ajax - Galatasaray
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü:
26 Eylül | Ajax - Beşiktaş
3 Ekim | Beşiktaş- Frankfurt
24 Ekim | Lyon - Beşiktaş
7 Kasım | Beşiktaş - Malmö
28 Kasım | Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv
11 Aralık | Bodo Glimt - Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş- Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente - Beşiktaş
Fenerbahçe'nin fikstürü:
26 Eylül | Fenerbahçe - Union SG
3 Ekim | Twente - Fenerbahçe
24 Ekim | Fenerbahçe - Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak | Midtjylland - Fenerbahçe