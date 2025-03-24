Mart ayı temettü dağıtımları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Birçok şirket, yıl içinde elde ettiği kârın bir kısmını yatırımcılarıyla paylaşarak temettü ödemesi yapacak. Şirketler, belirlenen tarihlerde hissedarlarına temettü dağıtımını gerçekleştirecek. İşte, 2025 Mart ayı güncel temettü takvimi...