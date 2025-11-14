Habertürk
        TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2025 KASIM || Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte Kasım ayında temettü ödeyecek şirketler listesi

        Temettü takvimi 2025 Kasım: Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?

        Temettü takvimi 2025 Kasım ayı için araştırılıyor. Bu ay temettü ödemesi yapacak şirketler merak ediliyor. Takvime göre Borsa İstanbul'da işlem gören 8 şirket, 14 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında ortaklarına kâr payı dağıtacak. Temettü miktarları ve ödeme tarihleri de belli oldu. Peki, bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 Kasım ayında temettü ödeyecek şirketler listesi ve ödeme günleri...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 14.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:31
        • 1

          Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında kâr payı ödemesi yapacak şirketler, temettü miktarları ve ödeme tarihleri merak ediliyor. Bu sebeple 2025 Kasım ayı temettü takvimi araştırılıyor. Peki, bu ay hangi şirketler temettü ödeyecek, ne zaman yatırılacak, ne kadar, kaç TL? İşte, temettü ödeme takvimi ile 2025 Kasım ayında temettü dağıtacak şirketler listesi…

        • 2

          BU AY HANGİ ŞRİKETLER TEMETTÜ ÖDEYECEK, NE KADAR?

          Temettü takvimine göre, 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 8 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

          Listede yer alan şirketler şöyle;

          Durukan Şekerleme Sanayi, Balsu Gıda Sanayi, Ard Grup Bilişim Teknolojileri, Ege Profil Ticaret Ve Sanayi, Aselsan Elektronik Sanayi, Ofis Yem Gıda Sanayi, Desa Deri Sanayi ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi.

          Temettü takvimine göre, 14 Kasım 2025-28 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 8 şirket temettü ödemesi yapacak.

          İşte Kasım ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü miktarları…

        • 3

          2025 KASIM AYI TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ

          Şirket Adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

          BIST Kodu: DURKN

          Temettü Tutarı (TL): 0,0278

          Ödeme Tarihi: 14.11.2025

        • 4

          Şirket Adı: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

          BIST Kodu: BALSU

          Temettü Tutarı (TL): 0,1482

          Ödeme Tarihi: 14.11.2025

        • 5

          Şirket Adı: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

          BIST Kodu: ARDYZ

          Temettü Tutarı (TL): 0,0276

          Ödeme Tarihi: 17.11.2025

        • 6

          Şirket Adı: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

          BIST Kodu: EGPRO

          Temettü Tutarı (TL): 0,4250

          Ödeme Tarihi: 20.11.2025

        • 7

          Şirket Adı: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

          BIST Kodu: ASELS

          Temettü Tutarı (TL): 0,1995

          Ödeme Tarihi: 25.11.2025

        • 8

          Şirket Adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

          BIST Kodu: OFSYM

          Temettü Tutarı (TL): 0,3552

          Ödeme Tarihi: 25.11.2025

        • 9

          Şirket Adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST Kodu: DESA

          Temettü Tutarı (TL): ,0714

          Ödeme Tarihi: 27.11.2025

        • 10

          Şirket Adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

          BIST Kodu: GUNDG

          Temettü Tutarı (TL): 0,0436

          Ödeme Tarihi: 28.11.2025

        • 11
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
