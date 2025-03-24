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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar! - SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!

        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar yaşandı. Çerkezköy'de yaşanan olayda 22 yaşındaki genç bir kadın 5 kişi tarafından zorla kaçırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:16
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        Tekirdağ'da dehşet dolu anlar! Genç kadını kaçırdılar!
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçıran 5 kişiden 1'i İstanbul'da gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yürüyüş yapan S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından S.T'nin şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirledi.

        Ekipler S.A'yı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        İHA'nın haberine göre de kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan yenge S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari ağabey ve genç kızı bulmak için çalışmalar devam ediyor.

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        #haberler
        #Tekirdağ
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