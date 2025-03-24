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        Haberler Bilgi Yaşam Tek bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat: Yürürken yaşadığınızın ağrının sebebi "kan pıhtılaşması" olabilir!

        Tek bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat: Yürürken yaşadığınızın ağrının sebebi "kan pıhtılaşması" olabilir!

        Her yıl yüz binlerce insan, bacak damarlarında oluşan kan pıhtıları nedeniyle hayati tehlike yaşıyor. Derin Ven Trombozu (DVT) olarak bilinen bu durum, fark edilmediğinde akciğerlere ilerleyerek ölüme bile yol açabiliyor. Uzmanlar, pıhtının erken belirtilerini bilmenin hayat kurtarabileceğine dikkat çekiyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:30
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        Ağrının sebebi "kan pıhtılaşması" olabilir!
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        Sosyal medyada sık sık “bacakta ani şişlik” veya “gece giren kramp” şikayetlerini görüyorsunuzdur. Ancak bunların ardında sinsi bir tehlike yatıyor olabilir: Kan pıhtısı. Peki, bacağımızdaki hangi değişiklikler tehlike sinyali veriyor?

        BACAKTA KAN PIHTISI OLUŞUMUNUN 4 UYARI İŞARETİ

        Dünyada her gün milyonlarca insan, kan pıhtısı ile ilgili belirtiler yaşasa da çoğu zaman bunun farkında olmaz. Kan pıhtıları ciddi olabilir; özellikle bacakta oluşursa ve fark edilmezse. Bacakta oluşan kan pıhtısı, tıbbi adıyla derin ven trombozu (DVT), koparak akciğerlere gidebilir ve yaşamı tehdit eden pulmoner emboliye (PE) yol açabilir.

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        1. ŞİŞLİK GENELLİKLE TEK BACAKTA ORTAYA ÇIKAR

        Bacaktaki kan pıhtısının en yaygın belirtilerinden biri şişliktir. Genellikle sadece tek bacakta görülür ve simetrik değildir.

        Doktorlar, şişliğin oluşmasının nedenini, pıhtının kan akışını kısmen veya tamamen engellemesiyle açıklıyor. Bu durum, etkilenen bacakta sıvı birikmesine neden olur. Sonuç olarak bacak olduğundan daha büyük görünebilir ve sıkı hissedilebilir. Eğer bacaklarınızdan biri diğerine göre daha fazla şişmişse, vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız önerilir.

        2. BACAKTA AĞRI VE HASSASİYET HİSSEDİLEBİLİR

        Bacaktaki ağrı veya hassasiyet, özellikle ayakta dururken veya yürürken, kan pıhtısının önemli bir belirtisidir. Ağrı kramp veya adale çekilmesi gibi hissedilir ve genellikle baldırda başlar, bacağın diğer bölgelerine yayılabilir.

        Araştırmalara göre, bu rahatsızlık, kan akışının pıhtı tarafından engellenmesi sonucu oluşan basınç nedeniyle ortaya çıkar. Ağrı hafif başlayabilir ancak zamanla şiddetlenebilir. Eğer ağrınız şiddetli veya sürekli hale gelirse, hemen bir doktora başvurmanız gerekir.

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        3. CİLTTE KIZARIKLIK VE RENK DEĞİŞİMİ OLABİLİR

        Bacağınızda ağrı olan bölgede kızarıklık veya renk değişikliği fark ederseniz, bu bir kan pıhtısının göstergesi olabilir. Bu kızarıklık, o bölgede oluşan iltihaptan kaynaklanır ve bazen cilt mor veya mavi renkte de görünebilir.

        Pıhtı, kan akışını bozduğu için damarlar içinde kan birikir ve ciltte gözle görülür renk değişimlerine neden olur. Bu nedenle, bacak cildinizdeki ani renk değişiklikleri dikkate alınmalı ve mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

        4. BACAK NORMALDEN DAHA SICAK HİSSEDİLEBİLİR

        Bacaktaki kan pıhtısının son uyarı işareti ise sıcaklık artışıdır. Etkilenen bölgeye dokunduğunuzda diğer bölgelere göre daha sıcak hissedebilirsiniz. Bu sıcaklık artışı genellikle kızarıklık veya şişlikle birlikte görülür.

        Bu durum, vücudun pıhtıya verdiği doğal bir tepki olarak gelişir. Kan akışı engellendiği için o bölgede iltihap oluşur ve bu da sıcaklık hissini artırır. Eğer bu sıcaklık artışı tek bir bacakta meydana geliyor ve diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa, dikkatle ele alınmalıdır.

        Uyarı : Haberde yer alan bilgiler kesin tanı için yeterli değildir. Kesin tanı için uzman bir doktora başvurmanız gerekir.

        Kaynak: Mystical Raven, NHS, Mayo Clinic

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