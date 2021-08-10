Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 66 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

İhaleye 151 milyar 40 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.