TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör belası tarihin çöplüğüne atılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Programa Kurtulmuş’un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ABB Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan Kurtulmuş, ramazan ayının bütün insanlığa hayır, bereket, barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulunarak, “Fevkalade önemli bir değişimin her alanda yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık tarihinin çok farklı alanlarda değişimi yaşadığı ender dönemlerden birisindeyiz. Ekonomiden siyasete, uluslararası ilişkilerden eğitime, ticaretten uluslararası ticarete kadar her alanda fevkalade büyük değişiklikler yaşıyoruz. Bu değişimler dünyanın sadece bir yerinde görülmediği gibi dünyanın sadece bir ya da birkaç ülkesini ilgilendiren değişiklikler değildir. Dünyanın her kıtasında her bölgesinde her ülkesini yakından ilgilendiren değişikliklerdir” ifadelerini kullandı.

‘BÖLGEDE YENİ BİR GELİŞMENİN BAŞLAYACAĞI DÖNEMDEYİZ’

Kurtulmuş konuşmasının devamında, “Ülkenin yakın tarihini bilen herkes çok iyi biliyor ki son iki asrımıza baktığımız zaman ne yazık ki sadece bizim için değil geniş coğrafyamız için ana konu ayrılıklar, bölünmeler, parçalanmalar ve ihtilaflardır. Maalesef o günkü emperyal proje böl, parçala ve yönet anlayışıyla Osmanlı Cihan Devleti'nin üzerinden onlarca devlet çıkartmış, sadece farklı devletlerin ortasına çıkarılmasıyla kalmamış, halklar arasına da husumet tohumları ekilmeye gayret edilmiştir. Ama Allah'a çok şükür ne yaparlarsa yapsınlar bu anlamda da bölgede yeni bir gelişmenin başlayacağı dönemdeyiz. Bu bölgedeki halkları ister eski dönemin emperyal projeleri olsun ister 1990’dan sonra geliştirilen neoemperyal projeler olsun belki fiziki olarak ayırmayı başarmış ama gönüllerini ve zihinlerini birbirinden ayıramamıştır. Türk'ün Kürt'ten, Kürt'ün Arap'tan, Arap'ın Acem'den, Laz'dan, Gürcü'den, Abaza'dan, Çerkez'den bir farkının olmadığı geniş bir kardeşlik coğrafyasının geniş bir ailenin farkları olarak bugün ayakta kalmaya devam ediyor ve güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin özellikle bu perspektiften bakarak daha fazla ayrılmanın değil daha fazla bütünleşmenin daha fazla entegrasyonun öncüsü olma yönündeki son yıllarda ortaya çok net bir şekilde koyduğu irade bugün sonuçlarını ortaya koymaya başlamıştır” dedi.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ATILAN ADIMI OLUMLU GÖRÜYORUZ’ Güçlü bir Türkiye'nin var olmasının aynı zamanda güçlü bir bölgenin tesis edilmesi anlamında geldiğini belirterek, “Güçlü bir Türkiye'nin var olması için de iç kaleyi tahkim etmek birliğimizi ve beraberliğimizi tahkim ederek ileriye doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede İmralı'dan gelen çağrıyla birlikte Türkiye'de terörsüz Türkiye'nin oluşması noktasında atılan adımı olumlu ve fevkalade yararlı gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Kırk küsur yılımızı maalesef bizden çalan, binlerce insanımızın ölümüne neden olan trilyonlarca dolar Türkiye'nin ekonomik kaybına neden olan bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakacak, bırakılacak birlik ve kardeşlik egemen olacaktır. Bunun için hep beraber iyi niyetle, samimiyetle şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Artık bu ülkenin dağlarında, ovalarında bu ülkenin şehirlerinde, kasabalarında sadece kardeşlik türküleri çalınacak sadece birlik ve beraberlik içerisinde aynı istikamete insanlarımız yönelecektir. Ve inanın ki Türkiye'nin terörsüz Türkiye'yi sağlamasıyla birlikte bölgemizdeki ülkelerde de önemli bir şekilde barış, kardeşlik ve istikrar ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı. ‘TÜRKİYE'DEKİ BİRLİK BÖLGEMİZE BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLAYACAKTIR’ Kurtulmuş, Türkiye'deki barış ortamının çevre ülkeleri de yakın bir şekilde etkileyeceğini belirterek, “Bize bunu tarih de söylüyor. Bugünkü siyasi gelişmeler de söylüyor. Ümit ediyorum. Türkiye'de bu dirliğin birliğin sağlanması bölgemize çok büyük bir istikrar unsuru olarak büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu çerçevede inşallah en kısa sürede sonuç alınacak ve hiçbir provokasyona mahal vermeksizin ebedi kardeşliğimiz kıyamete kadar bu topraklarda bu coğrafyada devam edecektir. Ve bunun için güçlü Türkiye'nin sağlanabilmesi için iç kaleyi tahkim etmenin ötesinde her alanda güçlü Türkiye olmak için de birikimlerimizi ortaklaştırmak sepetlerimizdeki pamukları ortaya koymak, bilgi dağarcıklarımıza, tecrübemizde ne varsa bunları birleştirmek zorundayız. Türkiye'nin güçlü olması iç kaleyi tahkim etmek kadar ekonomide de güçlü olmasıyla alakalıdır. Artık bu anlamda Türkiye önüne çıkan fırsat belgelerini en iyi şekilde değerlendirdiği gibi artan bir hızla ekonomik işbirliklerini başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dostlarıyla arttırmak mecburiyetindedir” diye konuştu.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.