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        Haberler Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşında Kadın Kahramanlar Sergisinde konuştu

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında Kadın Kahramanlar Sergisinde konuştu

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk kadınının geldiği yeri yeniden düşünmek, daha büyük hedefleri ortaya koymak, kadın-erkek yan yana ortak milli hedeflerimizle buluşarak, özellikle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız bu yüzyılda çok daha güçlü bir Türkiye'yi kurmak için hep beraber mücadele edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:38
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşında Kadın Kahramanlar Sergisinde konuştu
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        Kurtulmuş, Meclis Şeref Holü'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılış programına katılarak davetlilere hitap etti.

        Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kurtulmuş, serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde açılmasının da önemine işaret etti.

        Serginin konusunun herkese ilham verdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin kuruluşunda büyük emeği geçen, milli bağımsızlık mücadelemizin görünmez kahramanları olan; bütün cephelerde, Kurtuluş Savaşı'mızda, Birinci Dünya Savaşı'mızda en az erkekler kadar güçlü bir şekilde var olan; bağımsızlığımızın kazanılmasında büyük emekleri, katkıları olan Cumhuriyet'in kurucu kadınlarını saygıyla, minnetle, şükranla yad edeceğimiz bir sergiyi açıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Türk kadınının gösterdiği fedakarlıkları ve kahramanlıkları anarken ilham almanın önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Bu sergide ortaya konulan objelerin her birinin dili olsa anlatsa, nice büyük hikayelere sahip olan objelerdir. En zor şartlarda 72 düvelin üzerimize çullandığı, Anadolu topraklarının önemli bir kısmının işgalciler tarafından işgal edildiği günlerde yılmadan, korkmadan, geri adım atmadan, ortak hedeflerinden vazgeçmeden bağımsızlık ruhuyla vatanına, bayrağına, inancına ve toprağına sahip çıkan bir ulusun en görünmez kahramanları da Kurtuluş Savaşı'mızın kadınlarıdır. Her birisi büyük destanlar yazmış, hepimizin bildiği hikayeleri ortaya koymuş, gerçekten kahramanlığın nasıl olabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Eğer onların cesareti olmasaydı, savaş meydanlarında bir asker olarak, cephe gerisinde bir yardımcı personel olarak, yeri geldiği zaman hemşire, yeri geldiği zaman çok otoriter bir şekilde insanları toplayıp yönlendiren komutan olarak onlar bu işin içerisinde olmasaydı belki İstiklal Harbi'mizde bu büyük başarılar ortaya konulamayabilirdi."

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        - "Büyük fırsatları değerlendirmek için hep beraber kol kola, omuz omuza yürümek mecburiyetindeyiz"

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'de, kadınların artık her alanda var olduğu ve TBMM çatısı altında da son derece aktif bir şekilde kadın temsilini gerçekleştirdikleri bir dönem yaşandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'de eğitim, sanat, kültür alanında ayrıca iş dünyasında kadınların artık çok nitelikli ve çok aktif bir şekilde yer aldığı hepimiz için sevindirici bir unsurdur. Sadece bağımsızlığı kazanmak değil, bağımsızlığı kazanmanın üzerinden bir asır geçtikten sonra bugün dünyada artık sözü geçerli, itibarı yüksek ve çok daha büyük hedefleri yürüyebilme potansiyeli olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak, burada hiç şüphesiz kadınlarla erkekler birlikte yan yana, eşit şartlara ve eşit haklara sahip olarak bu mücadeleyi sürdürmekle bu noktaya gelinmiştir.

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        Bundan sonra da bilimden sanata, kültürden teknolojiye özellikle yeni dönemin dünyada bizim önümüze açtığı büyük fırsatları değerlendirmek için hep beraber kol kola, omuz omuza yürümek mecburiyetindeyiz. Bu sergi vesilesiyle Türk kadınının geldiği yeri yeniden düşünmek, daha büyük hedefleri ortaya koymak, kadın-erkek, yan yana ortak milli hedeflerimizle buluşarak, özellikle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız bu yüzyılda çok daha güçlü bir Türkiye'yi kurmak için hep beraber mücadele edeceğiz."

        Kurtulmuş, Milli Mücadele'nin hem askeri karargahı hem de Cumhuriyet'in kurucu Meclisi olan TBMM çatısı altında böylesine anlamlı bir serginin açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Açılışa, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Leyla Şahin Usta, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali olan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanı Tuğgeneral Özlem Yılmaz, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

        Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, serginin TBMM'de açılmasından onur duyduklarını söyledi.

        Türk kadınlarının Milli Mücadele'de sadece anne, eş ve evlat olarak değil, aynı zamanda cephede savaşan asker, yaralılara şifa veren hemşire, cephe gerisinde cephane üreten vatanseverler olarak yer aldığını kaydeden Çuhadaroğlu, "Serginin, kadınlarımızın tarihimizdeki yerini daha iyi anlamamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda bulunan eserlerden oluşan sergide; Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) tarafından kurulan hemşirelik kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'ye ait madalyalar ve mektuplar yer alıyor.

        Sergide ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat Nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshaları, çeşitli belgeler, fotoğraflar ve diorama ile canlandırmalardan oluşan 200'den fazla obje bulunuyor.

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