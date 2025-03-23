Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TBB Başkanı görevini Zeydan Karalar üstlenecek

        TBB Başkanı görevini Zeydan Karalar üstlenecek

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'nin başkanlığı görevini Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar üstlenecek.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 23.03.2025 - 19:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBB Başkanı görevini Zeydan Karalar üstlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'nin başkanının kim olacağı belli oldu.

        TBB Başkanvekili olan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu'nun yerine TBB Başkanı olarak görevlendirilecek.

        Türkiye Belediyeler Birliği, çarşamba günü toplanarak Karalar'ın başkanlığını resmileştirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Macaristan'da ilk 11'ler belli oldu!
        Macaristan'da ilk 11'ler belli oldu!
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Habertürk Anasayfa