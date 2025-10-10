Habertürk
        Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve konusu: Taşacak Bu Deniz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bu sebeple Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizi; iki düşman ailenin mücadelesi ve fırtınalı bir aşk hikayesi etrafında gelişen çarpıcı bir öykü sunuyor. Peki Taşacak Bu Deniz konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...

        Giriş: 10.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 10.10.2025 - 14:43
