Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı
Ordu'da, taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı
Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförü Mustafa Şahin'i arama çalışmalarına başlandı.
Ekiplerin çalışması sonucunda, Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.