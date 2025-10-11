Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Tam Gaz filmi konusu ve oyuncuları: Tam Gaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Tam Gaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Tam Gaz ne zaman çekildi?

        Tam Gaz (Baby Driver) filmi, 11 Ekim Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Edgar Wright üstlendiği film, 2017 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Tam Gaz filmi konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. Peki, "Tam Gaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Tam Gaz filmi hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 16:25 Güncelleme: 11.10.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tam Gaz filminin konusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tam Gaz filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin başrollerini Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx ve Jon Bernthal üstleniyor. Peki, "Tam Gaz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Tam Gaz filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        TAM GAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        ocuksu görüntüsüne rağmen müthiş araba kullanma yeteneklerine sahip Baby (Ansel Elgort), çok büyük soygunlar organize eden Doc (Kevin Spacey) için soyguncuları olay yerinden götüren kaçış şoförü olarak çalışmaktadır. Az konuşan, herkesle mesafesini koruyan ve sürekli müzik dinleyen Baby, güzel garson Debora (Lily James) ile tanışıp ona aşık olduğunda, Debora ile olabilmek için kendine temiz bir sayfa açmak ister. Fakat içinde bulunduğu dünyanın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.

        TAM GAZ OYUNCULARI KİMLER?

        Ansel Elgort Rolü : Baby

        Kevin Spacey Rolü : Doc

        Lily James Rolü : Debora

        Jon Bernthal Rolü : Griff

        Eiza Gonzalez Rolü : Darling

        Jon Hamm Rolü : Buddy

        Jamie Foxx Rolü : Bats

        Flea Rolü: Eddie

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Habertürk Anasayfa