Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Tabakhane Deresi çöplüğe döndü | Son dakika haberleri

        Efeler'deki Tabakhane Deresi çöplüğe döndü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Tabakhane Deresi çöplüğe döndü. Daha önce defalarca temizlenen derenin görüntüsü tepki çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 19:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aydın'ın Paşa Yaylası'ndan doğarak Efeler’den geçen Tabakhane Deresi'ne atılan çöpler tepki çekti.

        • 2

          Defalarca temizlenen dere yine atıklarla çöplüğe dönerken, vatandaşlar dereyi kirletenlerin tespit edilip yaptırım uygulanmasını istiyor.

        • 3

          Her gün binlerce kişinin gelip geçtiği Zafer Meydanı'nda ağırlıklı olan çöpler, kötü koku ile çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

        • 4
        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        Habertürk Anasayfa