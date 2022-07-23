ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde, 5 branşta madalyalar sahibini oldu.

Kadınlar 400 metre engellide piste çıkan 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu McLaughlin, 50.68'lik süresiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, son 13 ayda dördüncü kez dünya rekorunu geliştirdi.

400 metre finallerinde ise kadınlarda Bahamalı Shaunae Miller-Uibo, 49.11'lik derecesiyle, erkeklerde ise ABD'li Michael Norman 44.29'la altın madalyaya uzandı.

Kadınlar cirit atma finalinde piste çıkan Avustralyalı Kelsey-Lee Barber, 66.91'le son yılın en iyi derecesine imza atarak altın madalyaya ulaştı.

Perulu Kimberly Garcia Leon ise kadınlar 35 kilometre yürüyüş finalini 2.39.16'lık sürede tamamlayarak altın madalyanın sahibi olurken, şampiyona rekorunu da kırdı.