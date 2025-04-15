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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Dünya Bankası borçlarını ödemeyi planladığı iddia edildi | Dış Haberler

        Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Dünya Bankası borçlarını ödemeyi planladığı iddia edildi

        Reuters'a konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Dünya Bankası'na olan borçlarını ödemeyi planladığını iddia etti. Suriye'nin Dünya Bankası'na yaklaşık 15 milyon dolar borcu olduğu biliniyor ve Dünya Bankası'nın ülkeye yönelik hibeleri ve diğer yardımları onaylayabilmesi için bu borcun ödenmesi gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 15.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:41
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        "Suudi Arabistan Suriye'nin Dünya Bankası borçlarını ödeyecek" iddiası
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        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkeyi istikrara kavuşturma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Reuters'a konuşan üç kaynak, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Dünya Bankası'na olan borçlarını ödemeyi planladığını iddia etti.

        Reuters'a konuşan üç kaynak, Dünya Bankası'nın ülkenin savaştan ağır hasar gören elektrik şebekesinin yeniden inşasını ve ayrıca kamu sektörü maaşlarını desteklemek için finansman sağlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

        Bu plan gerçekleşirse Suriye'ye Esad rejiminin devrilmesinin ardından sağlanan ilk finansal destek olacak.

        Katar da geçtiğimiz ay, ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak için Ürdün üzerinden Suriye'ye gaz sağlama planını duyurmuştu. Reuters'a konuşan kaynaklar, bu planı Washington'ın onayladığını söyledi.

        Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan bir sözcü Reuters'a, "Spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz, ancak resmi hale gelirse açıklama yapıyoruz." dedi.

        Suriye'nin Dünya Bankası'na yaklaşık 15 milyon dolar borcu var ve uluslararası finans kuruluşunun hibeleri onaylayıp diğer yardım biçimlerini sağlaması için bu borcun ödenmesi gerekiyor.

        SURİYELİ YETKİLİLER WASHINGTON'A GİDECEK

        Suriye'nin bu ayın sonlarında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık bahar toplantıları için Washington'a üst düzey bir heyet göndermesi bekleniyor. Esad rejimi döneminde uygulanan ABD yaptırımları henüz kaldırılmazken, Suriye heyetinin herhangi bir ABD'li yetkiliyle görüşüp görüşmeyeceği de bilinmiyor.

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