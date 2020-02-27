Survivor'ın dün akşam ekranlara gelen son blümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu hafta iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurda mücadele eden iki takım yarışma sonrasında ada konseyine giderek duygu dolu anlar yaşadı. Ünlüler takımından güzel oyuncu yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor 2020'deki hayallerine veda etti. Peki Survivor kim elendi? İşte 26 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümde ilk iletişim oyunu heyecanı yaşandı. 25 Şubat 2020 tarihli Survivor 8. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, aileleriyle iletişim kurabileceği ödül oyunu için parkurda karşılaştı. Nefesleri kesen mücadelede her iki takım da son nefeslerine kadar oyunu kazanmak için yarıştı. Survivor iletişim ödülü oyununu kazanan Gönüllüler takımı, ailelerine elektronik posta gönderme hakkı kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek için geçtiğimiz günlerde ada konseyine gitmişti. İlk eleme adayı Derya seçilmişti. Dün akşam ise halk oylamasında en yüksek oyu alan iki yarışmacı elenmesi istediği iki isim daha söyledi. Buna göre eleme adaylar; Derya, Melis ve Mert oldu. Pazar akşamı yapılan SMS halk oylamasının sonucunda rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'dan elenen isim Tuğba Melis Türk oldu.

SURVİVOR TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

2020 Survivor yarışmacısı olan Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da dünyaya geldi. Hayatının baharındaki genç kadın başak burcu kadınlarından.

Güzelliği ve hırsı ile erkekleri kendine hayran bırakan Tuğba Melis Türk’ün baba tarafının Azeri kökenli olduğu biliniyor. Ailesi ile Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden Türk, İstanbul’da hayatını idame ettirmeye devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nü iyi bir puanla bitiren Tuğba Melis Türk, Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı.

Şapkaya ve ayakkabıya tutkusu olan Türk, en sevdiği meyvenin çilek olduğunu ifade ediyor. Miss Kemer Güzellik yarışmasında ikinci, Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında ise finalist olan Tuğba Melis Türk, 2011 senesinde Best Model of Turkey yarışmasında da birinciliği tattı.

Tuğba Melis Türk Projeleri

Bez bebek (konuk oyuncu)

Kara Ekmek (konuk oyuncu)

2004-büyük buluşma.

2006-arka sokaklar.

2007-senin uğruna.

2007-annem.

2008-sevgili düşmanım.

2010-Cehennem 3D.

2011- Kolpaçino: Bomba.

2012-2013- Krem.

2013-Leyla ile Mecnun.

2013-2014-Merhamet.

2014-Sana Bir Sır Vereceğim.

2014-Hatasız Kul Olmaz.

2014-Şimdi Onlar Düşünsün.

2015-Kaçak.

2015-2016-kara ekmek.

2016-Muhteşem Yüzyıl Kösem.

2017-Fazilet Hanım ve Kızları.

2017-Tutsak.

2019- Hayatta Olmaz.