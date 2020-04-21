21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor'da kim elendi? Survivor'da birleşme partisinin ardından ilk eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler arasından bir kişi adaya veda etti. Yarışmacılar eleme öncesinde iletişim ödülü ile enerji depoladı. Öte yandan Yasin ve Barış arasında yaşanan gerginliğe Acun Ilıcalı'dan bir yaptırım getirildi.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim ödül oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda mücadele etti. Aileleriyle mesajlaşma hakkı kazanacak olan yarışmacılar var gücüyle yarıştı. İletişim ödülünü kazanan takım ise 10'a 6 Gönüllüler takımı oldu.
SURVİVOR'DA YASİN - BARIŞ KARARI
Barış ve Yasin bundan sonra takımınızın kazandığı üç ödülden yararlanamayacaksınız. Yasin çift ödül sözünüz vardı. Üç ödülden bir tanesini düşebilir miyiz dedi. Yasin'in kararın ardından isteği kahkahalarla karşılanırken Acun Ilıcalı Yasin'in isteğini kabul etti.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2020'de cumartesi akşamı yapılan oylamaya göre Gönüllüler takımından en çok oy alan iki isimden biri Barış oldu. Böylelikle eleme potasında olan Barış'ın adaylığı düşmüş oldu. İkinci en yüksek oyu alan bir diğer isim ise Evrim oldu. Gönüllüler takımından ilk üçe giren bir diğer isim ise Cemal Can oldu.
Ünlüler takımında ise en çok oyu alan ilk isim Mert, diğer isim ise Aycan oldu.
Oylama sıralamasında en çok oyu alan ve eleme potasından çıkan Barış, ilk eleme adayı olarak Gizem'in adını verdi. Evrim ise Ardahan'ın ismini verdi. Cemal Can'ın eleme adayı ise Yasin oldu.
Ünlüler takımında ise oylama sıralamasında en çok oyu alan Mert, Yunus Emre'nin adını verdi. Aycan ise Elif'in adını verdi. İlk eleme adayı ise Ezgi olmuştu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - 21 NİSAN 2020
Survivor'da eleme potasına giren Gizem, Ardahan, Yasin, Yunus Emre, Ezgi ve Elif arasında geçen oylamada en düşük oyu alıp adaya veda eden isim Ezgi oldu.
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