İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; Suriye’de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153’e yükseldi.