Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu başladı

AA

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri ağustostan sonra Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

Türkiye saatiyle 12.00'da başlayan komitenin ilk gün oturumlarına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlık ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basına kapalı gerçekleşen toplantılarda, sadece BM kameraman ve foto muhabirlerinin görüntü almasına izin verildi.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının dördüncü turu cuma günü sona erecek.