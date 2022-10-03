Süper Loto'da haftanın üçüncü çekilişi için gözler bu akşama çevrilmişti. Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam hangi şanslı numaraların çıktığı merak ediliyor. İşte, 2 Ekim 2022 Süper Loto çekilişinin ayrıntıları...