02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kulüplerin Süper Lig'de 2019-2020 sezonu harcama limitleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu'nun 2 Eylül 2019 tarihli toplantısında harcama limitlerinin belirlediğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray 368.811.670 TL, Beşiktaş 256.534.570 TL, Fenerbahçe 206.439.081 TL, Başakşehir 149.509.198 TL, Rizespor'dan 120.043.166 TL, Yeni Malatyaspor ise 96.161.041 TL harcayabilecek.
Takım Harcama Limiti - TL
GALATASARAY A.Ş.
₺368.811.670
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
₺149.509.198
BEŞİKTAŞ A.Ş
₺256.534.570
TRABZONSPOR A.Ş.
₺88.586.560
BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
₺96.161.041
FENERBAHÇE A.Ş.
₺206.439.081
ANTALYASPOR A.Ş.
₺23.898.021
KONYASPOR
₺83.192.355
ALANYASPOR
₺91.814.530
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
₺67.742.390
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş
₺120.043.166
DEMİR GRUP SİVASSPOR
₺82.439.445
MKE ANKARAGÜCÜ
₺79.955.357
KASIMPAŞA A.Ş.
₺74.004.038
GÖZTEPE A.Ş
₺80.571.656
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
₺78.184.551
GENÇLERBİRLİĞİ
₺78.184.551
YUKATEL DENİZLİSPOR
₺78.184.551
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