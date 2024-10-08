Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Süper Lig'de 8 haftada 4 teknik adam değişikliği yaşandı - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'de 8 haftada 4 teknik adam değişikliği yaşandı

        Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda 8 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 4 takım teknik direktör değişikliğine gidildi. Geçtiğimiz sezon aynı haftada 9 takım teknik adam, görevinden ayrılmıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de yaprak dökümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, milli maçlar nedeniyle lige iki hafta ara verildi. Bu süreçte 4 takım teknik adam değişikliğine gitti.

        Ligde galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor, Hatayspor ve Kayserispor'un yanı sıra Trabzonspor'da da teknik direktör değişikliği yaşandı.

        İLK AYRILIK TRABZONSPOR'DAN GELDİ

        Geçtiğimiz sezon Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası 12 Ekim 2023'te yeniden Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı'nın bu sezonki macerası kısa sürdü. Lige Sivasspor beraberliği ile başlayan bordo-mavililer, Avrupa kupalarında ise önce UEFA Avrupa Ligi, daha sonra da UEFA Konferans Ligi elemelerinde başarısız oldu. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim, ikinci haftada oynanan Eyüpspor maçı öncesi Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Trabzonspor daha sonraki süreçte Şenol Güneş ile sözleşme imzaladı.

        REKLAM

        HATAY'I LİGDE TUTAN ÖZHAN PULAT İLE YOLLAR AYRILDI

        Geçtiğimiz sezonun son haftalarına girilirken ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor'da Özhan Pulat, mayıs ayında teknik direktör olarak göreve başladı ve aldığı başarılı sonuçlarla takımı ligde tuttu. Yeni sezona da Pulat ile başlayan bordo-beyazlılar, 4. hafta itibarıyla teknik adam değişikliğine gitti. Pulat, ligde 4 maça çıkarken 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın göreve geldiği Hatayspor, Süper Lig'in ilk 8 haftasında henüz galibiyetle tanışamadı.

        İLK YABANCI AYRILIĞI ADANA DEMİRSPOR'DAN

        Süper Lig'de 6 yabancı teknik direktörden biri olan Michael Valkanis, bu sezon görevden ayrılan ilk yabancı teknik adam oldu. Transfer tahtası kapalı olan kulüplerden biri olan ve sezona transfer yapamadan başlayan Adana Demirspor, Valkanis yönetiminde ilk 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Kötü sonuçların ardından yönetim, Avustralyalı teknik adamla yollarını ayırırken, takımda yardımcı teknik direktör olan Serkan Damla, boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

        BURAK YILMAZ'IN KAYSERİ MACERASI 8 AY SÜRDÜ

        Yaz transfer döneminde transfer tahtası kapalı olan kulüplerden Kayserispor da teknik direktör değişikliğine gitti. Ocak ayında sarı-kırmızılı kulübün başına geçen Burak Yılmaz, ligi 14. sırada tamamladı. Bu sezona üst üste puan kayıplarıyla başlayan genç teknik adam, 7. haftada karşılaştığı Beşiktaş’a 3-0 mağlup olarak, basın toplantısında istifa kararı aldı. Burak Yılmaz, bu sezon Kayseri ekibiyle 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak kötü gidişatı önleyemedi.

        REKLAM

        GEÇEN SEZON 8 HAFTADA KIYIM YAŞANMIŞTI

        2023-2024 sezonu 8. haftada 9 takım teknik direktör değişikliğine giderken, bu sezon bu sayının yarısından az olması dikkat çekti.

        Süper Lig'de 8. haftalar itibarıyla son yıllarda en az değişiklik 2020-2021 sezonunda (2) yaşanırken, 2019-2020 ve 2022-2023 sezonlarında 3 takım teknik adam değişikliğine gitti.

        Sezon içerisinde birçok takımın teknik direktör değişikliğine gittiği 2021-2022 sezonunda ise ilk 8 haftada 6 takım bu durumu yaşadı.

        Geçtiğimiz sezon ilk 17 haftada ise 18 teknik adam gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Habertürk Anasayfa