Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 24 Şubat Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 24 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 24 ŞUBAT 2020

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-24 09:39:05.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-24 09:11:46.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.