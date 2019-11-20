Suçüstü sözcüğü nasıl yazılır? TDK'ye göre; suçüstü ayrı mı yazılır, birleşik mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

SUÇÜSTÜ TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, suçüstü şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "suç üstü" şeklindeki ayrı yazım ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "suçüstü"dür.