Başrolerinde Nikolas Cage ve Danny Huston'un yer aldığı Amerikan yapımı aksiyon filmi Suç ortağı sosyal medyada konu oldu. 2012 yılında çıkmış olan film çıktığı dönemde övgüler almıştı. İşte Suç Ortağı filminin konusu.

Suç Ortağı, (İngilizce: Stolen ya da Medallion) 2012 yapımı Amerikan aksiyon filmi. Filmin oyuncu kadrosundan Nicolas Cage, Danny Huston, Malin Åkerman, M.C.Gainey, Sami Gayle, Mark Valley ve Josh Lucas yer almaktadır.

New Orleans'ta, Will Montgomery, Vincent, onların kaçış şoförü Riley ve Hoyt bir gece soygun için dışarıdadırlar. FBI ajanı Tim Harland ve ekibi onları uzaktan izlemektedir.

Will ve Vincent içeri girer. Ekipler onları tutuklamak için kuyumcuya girer. Ekipler kuyumcuya girdiklerinde asıl hedefin kuyumcu değil de banka olduğunu geç fark ederler. Bu arada Will ve Vincent 10 milyon dolar ile arka kapıdan çıktıklarında çöpleri boşaltan bir kapıcı onları yüzlerini görür. Vincent kapıcıyı öldürmek ister ancak Will Montgomery buna mani olur. Vincent öldürmekte ısrar edince Will, Vincent'i bacağından vurur ve onu kaçış aracına kadar taşır. Geride bıraktığı parayı almak için döndüğünde FBI bölgeye yetişir. Soyguncular ise Will'i geride bırakarak araçla kaçarlar. Will bir polis aracını ele geçirerek kaçmaya çalışır. Uzun bir kovalamacadan sonra ekipler onu terk edilmiş bir binada kıstırır. Will Montgomery, elleri havada dışarı çıkar. Ancak üzerinde çaldığı para yoktur. Daha sonra ekipler Will Montgomery'i tutuklar.

Will Montgomery, 8 yıl sonra hapisten çıkar. Tim Harland tarafından New Orelans'a geri götürülmek üzere araca bindirilir. Harland, Will'in yakalanmadan önce parayı sakladığına inanmaktadır. Tim Harland, Will'i yakından izleyeceği konusunda ona uyarıda bulunur. Will kızı Alison'a geri döner. O sırada Alison yalnızlık sorunlarıyla mücadele etmeye çalışıyordur. Will kapıya geldiğinde Alison ona bir paket geldiğini söyler ve paketi Will'e verir. Will ve kızı biraz sohbet ettikten sonra Alison taksiye biner ve gider. Will taksinin gidişini seyreder.

Will, Riley'in çalıştığı bara gider. Onlar konuşurken paket içindeki telefon çalmaya başlar. Will paketi açar ve içindeki telefonu cevaplar. Arayan Vincent'tir. Vincent kendisinin taksi şoförü olduğunundan bahseder. Alison'un taksisinde müşteri olduğunu ve fidye olarak soygundan kazandıkları 10 milyon doları 12 saat içinde kendisine vermesini ister. Vincent tekrar arayacağını ve eğer cevap vermezse kızı öldüreceğini söyler.

NİKOLAS CAGE KİMDİR?

Nicolas Cage olarak tanınan Nicolas Kim Coppola (7 Ocak 1964 doğumlu) Amerikalı bir aktör ve yapımcıdır. Romantik romantik komedi ve dramlardan bilimkurgu ve aksiyon filmlerine kadar çeşitli filmlerde öncü roller üstlendi. Kariyerinin ilk yıllarında Cage, Valley Girl (1983),Racing with the Moon (1984),Birdy (1984),Peggy Sue Evli (1986),Raising Arizona (1987),Moonstruck (1987) gibi filmlerde rol aldı.),Vampire's Kiss (1989),Wild at Heart (1990),Honeymoon in Vegas (1992) ve Red Rock West (1993).

Cage, The Rock (1996) gibi popüler filmlerle daha geniş kitlelerin ilgisini çekmeden önce, Leaving Las Vegas'ta (1995) bir alkolik Hollywood yazarı olarak performansıyla bir Akademi Ödülü, Altın Küre ve Screen Actors Guild Ödülü aldı. Face / Off (1997),Con Air (1997) ve Melekler Şehri (1998). Charlie ve Donald Kaufman'ın uyarlamasında (2002) performansıyla ikinci Akademi Ödülüne aday oldu. 2002 yılında Deauville Film Festivali'nde Büyük Özel Ödüle aday gösterilen Sonny filmini yönetti. Cage, yapım şirketi Saturn Films'in sahibi ve Vampirin Gölgesi (2000) ve David Gale'in Hayatı (2003) gibi filmler üretti. Ayrıca Ulusal Hazine'de (2004),Lord of War (2005),Kötü Teğmen: Port of Call New Orleans (2009) ve Kick-Ass (2010) 'da göründü. Ghost Rider (2007) ve Knowing (2009) gibi filmler gişede başarılar elde etti. Cage, son yıllarda seçimi nedeniyle şiddetle eleştirildi, bazıları evrensel olarak panellendi. Ancak yakın zamanda The Croods ve Joe'da rol aldı ve her ikisi de eleştirmenlerce sıcak karşılandı.

Çocukken birçok oyun ve televizyon şovlarında yer alan Nicolas Cage, bir yaz tatili sırasında San Fransisco'daki Amerikan Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles'ın kenar mahallelerinden birinde dünyaya gelen Cage, özellikle sürekli, depresyon geçiren annesinin ilgisizliğinden kaynaklanan kötü aile koşulları içerisinde büyüdü. Okuldan nefret ederek bir an önce okulu bitiren oyuncu, ilk olarak kısa dönem TV dizilerinde oynadı. 1982 yapımı " Fast Times at Ridgemont High " filminde küçük bir rol alan Cage böylece sinemaya ilk adımını atmış oldu.

Esas ismi Nicolas Coppola olan ve ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nin yeğeni olan Cage, amcasının " Rumble Fish " ( 1983 ) adlı filminde rol aldı. Aynı yıl kendisini yıldızlığa yükselten filmi " Valley Girl "de oynayan oyuncu, yine yönetmenliğini amcası Coppola'nın yaptığı ve başrolünde Kathleen Turner'ın da yer aldığı " Peggy Sue Got Married " adlı filmde rol aldı.

Deneysel performansları tercih eden yetenekli oyuncu, stüdyo filmlerinden, medyatik gösterilerden ve Hollywood eleştirmenlerinden kaçmayı hep başardı. Cher ile birlikte rol aldığı Norman Jewison'un "Moonstruck"( 1987 ) adlı dönemin aşk filmlerine yeni bir soluk getiren filmde oynadı.

Bu filmdeki performansı ile Coen Kardeşlerin dikkatini çeken Cage, yönetmenlerin " Raising Rizona " adlı filminde yer aldı. Bu iki filmle giderek ünlenen oyuncu, 1990 yapımı " Vampire's Kiss " ve 1992 yapımı " Honeymoon in Vegas " adlı filmlerle çıkışını sürdürdü.

Artık film başına 4 milyon dolar gibi yüksek rakamlar alabilen bir oyuncu haline gelen Cage, Mike Figgis'in bağımsız yapımı "Leaving Las Vegas" (1995) da düşük bir ücretle görev aldı. İntihar etmeye karar veren bir alkoliği canlandırdığı filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar Ödülü'nün sahibi oldu.

Daha sonraki senelerde genellikle aksiyon filmlerinde izlediğimiz oyuncu, Sean Connery ile başrolü paylaştığı " The Rock ", mahkûmlarca kaçırılan bir uçağın içerisinde azılı katillerle mücadele eden kahraman eski polisi canlandırdığı " Con Air ", John Woo'nun yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde John Travolta'nın yer aldığı " Face/Off "ta rol aldı.

Meg Ryan'ın da rol aldığı romantik bir film olan ve ünlü Alman yönetmen Wim Wenders'in " Wing of Desire " adlı filminden esinlenen " City of Angels " ile tarzını değiştiren Nicolas Cage, " Snake Eyes " filmiyle aksiyon filmlerine dönüş yaptı. "Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi" adlı sessiz korku filminin yapılışını konu alan " Shadow of the Vampire "ile yapımcılığa yönelen Cage, 2000 yapımı " Gone in 60 Seconds " için 20 milyon dolar aldı

Oyuncu, aynı yıl içinde çekilen " Aile Babası " isimli filmde, yoğun bir iş yaşamı ile güzel, huzurlu bir yuva arasında seçim yapmak zorunda kalan Jack Campbell karakterini canlandırdı. 2001 yılında " Corelli'nin Mandolini " isimli filmde 2.Dünya Savaşı sırasında bir Yunan adasında köyün güzeli Pelagia'ya aşık olan İtalyan askerini canlandıran oyuncunun son çalışmaları arasında " Ghost Rider ", " Drive Angry " ve " Season of the Witch " isimli filmler yer alıyor.