Starlink projesi nedir? Starlink uydusu hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Elon Musk'ın uydu internet ağı Starlink ile ilgili detaylar haberimizde...



STARLİNK PROJESİ NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

2019 yılı Kasım ayı itibarıyla SpaceX 122 uyduyu konuşlandırdı. Ayrıca yine bu aydan itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'tan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanmaktadır. Toplamda ise 2020'lerin ortalarında 12.000 uydu konuşlandırılarak, ardından toplam uydu sayısının 42.000'e çıkarılması planlanmaktadır. İlk 12.000 uydunun üç yörünge üzerinde bulunması planmaktadır: üç yörüngenin ilki yerden 550 km. yükseklikte ve toplam 1.600 uydunun bulunduğu bir yörünge, ardından 1.550 km. irtifada yaklaşık 2.800 Ku- ve Ka-band spektrum uydularının bulunduğu başka ikinci bir yörünge ile 340 km. yükseklikte yaklaşık 7.500 V-band uydularının yerleştirilmesi şeklindedir. Uyduların ticari olarak kullanılmasına ise 2020 yılında başlanabileceği öngörülmektedir.

Gerçekleştirilecek bu girişimle beraber olarak, binlerce uydunun 340 ila 1.550 km. arasındaki yörüngeye yerleştirilecek olmasının gökbilim üzerinde olası etkilerinin olabileceği ve uzun vadede uzay çöplüğü oluşacağı endişelerine yol açmıştır.

Uydu takımyıldızın tasarlanması, inşa edilmesi ve konuşlandırılması için on yıllık sürenin gerektiği, projenin toplam maliyetinin ise Mayıs 2018’de SpaceX’e 10 milyar ABD dolarına mâl olacağı tahmin ediliyordu. Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde gerçekleştirildi. Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde yapılmaktadır.

TARİHÇE

SpaceX haberleşme ağı haberleri ilk olarak Ocak 2015'te kamuya açıklandı. Açıklamalarda tüm ana taşıyıcı (backhaul) iletişim trafiğinin %50'sini taşımaya yetecek bant genişliğini destekleyebilecek bir yetenekte olduğu ve yoğun şehirlerde yerel internet trafiğinin %10'una kadar olan kısmı karşılayabileceği belirtiliyordu. CEO Elon Musk açıklamalarında, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için önemli bir talebi karşılayacağını ifade etmiştir.

Ağaçlar, bu ağaçların altında park halinde otomobiller ve uzunlamasına bir bina görselidir.

2015'ten 2018'in ortalarına kadar Redmond, Washington'daki SpaceX uydu geliştirme tesisi.

Açıklanan yeni iletişim ağının geliştirilmesi için SpaceX uydu geliştirme tesisinin Redmond'daki açılışı SpaceX tarafından Ocak 2015'te ortaklarıyla birlikte duyuruldu. Bu dönemde Seattle bölge ofisi 60 mühendis ve daha sonraki birkaç yıl içinde yaklaşık 1.000 kadar kişiyi işe almayı planlıyordu. Şirket 2016 yılı sonuna kadar 2.800 m² kiraladığı alanda çalıştı ve Ocak 2017'de yine Redmond'da bulunan 3.800 m² olan ikinci tesisi aldı. Ağustos 2018'de SpaceX, Ar-Ge'ye ek olarak uydu üretimini desteklemek amacıyla Redmond Ridge Corporate Center'da daha büyük bir üçüncü binaya geçerek Seattle bölgesindeki tüm operasyonlarını birleştirdi.

Temmuz 2016'da SpaceX Irvine, Kaliforniya'da (Orange County) tasarım çalışmaları için 740 m² büyüklüğünde bir yere yerleşti. SpaceX yeni yerleştiği Irvine ofisinde çalışacak uydu programlama için sinyal işleme, RFIC ve ASIC geliştiricileri aradığını duyurdu.

SpaceX'in iletişim uydusu ağı fikri Ocak 2015'te resmen ilan edilmiş ve Washington eyaletinin Redmond kasabasında uydu geliştirme tesisi kurulmuştur. Proje, Aynı Yıldızın Altında adlı kitaptan esinlenilerek Starlink olarak adlandırılmış ve 2017'de tescillenmiştir. Mayıs 2018'de toplam geliştirme ve yapım maliyetinin 10 milyar $ olarak beklendiği açıklanmıştır.

Nisan 2019'da FCC, SpaceX'e yaklaşık 12.000 uydunun yörüngeye yerleştirilmesi için izin vermiştir. 24 Mayıs 2019 tarihinde 60 uydu bir Falcon 9 fırlatma aracı ile yörüngeye gönderilmiştir.