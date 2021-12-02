Bu yıl en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar açıklandı

Spotify, 2021 yılının en çok dinlenen şarkılarını ve sanatçılarını açıkladı - Magazin haberleri

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Türkiye'de şarkılarda ilk beş şöyle sıralandı:

* Bilmem Mi? – Sefo

* Seni Dert Etmeler – Madrigal

* Krvn – UZI

* Bul Beni – Ezhel

* Martılar – Edis

Sanatçılarda ilk beş sırasıyla Ezhel, UZI, Sezen Aksu, Duman ve Çakal oldu.

Dünyada ise en çok dinlenen şarkılar şöyle sıralandı:

* drivers license – Olivia Rodrigo

* MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

* STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI, Justin Bieber

* good 4 u – Olivia Rodrigo

* Levitating (feat. DaBaby) – Dua Lipa, DaBaby

En çok dinlenen şarkıcılar ise sırasıyla Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake ve Justin Bieber oldu.

Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

* Bad Bunny

* Taylor Swift

* BTS

* Drake

* Justin Bieber

Türkiye'de en çok dinlenen erkek sanatçılar:

* Ezhel

* UZI

* Çakal

* Batuflex

* Emir Can İğrek

Türkiye'de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

* Sezen Aksu

* Zeynep Bastık

* Billie Eilish

* Lil Zey

* Sertab Erener

Türkiye'de en çok dinlenen albümler:

* Kan - UZI

* BEGEFENDİ - BEGE

* Belki Alışman Lazım - Duman

* Özlüce Trap Boys - Reckol

* Made In Turkey - Murda