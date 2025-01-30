SPOR ÖNCESİ BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Spor öncesi ne zaman yemek yendiği ve öğünlerin içeriği önem arz eder. Spordan hemen önce yemek yemek sindirim sorunlarına yol açabilir. Bunun nedeni, egzersiz sırasında kaslara daha fazla kan gitmesi ve sindirim için gerekli olan kan miktarının azalmasıdır. Midede sindirim yavaşladığı için de egzersiz sırasında hazımsızlık hissedilebilir ve bu durum performansı olumsuz yönde etkileyebilir.

- Egzersiz öncesi çok ağır yemekler yememek sindirimi kolaylaştırırken midede rahatsızlık hissi oluşmasını engeller. Ağır olmayan ancak performansı destekleyecek besin maddeleri içeren yiyeceklerle özel bir diyet hazırlayarak egzersiz sürecini optimize etmek mümkündür.