Spor federasyonlarından 18 Mart mesajı!

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

REKLAM advertisement1

"Bugün, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Çanakkale'de sergilenen destansı mücadele, bağımsızlık ve özgürlük uğruna milletimizin canını ortaya koyduğu bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, yalnızca Türk milletinin değil, tüm insanlığın vicdanında silinmez izler bırakan eşsiz bir direnişin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz."

REKLAM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

TFF'nin internet sitesinden yapılan "Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" başlıklı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Zaferi, bağımsızlık karakteri olmuş bir milletin istiklal ve istikbalini tehdit eden dünyanın en güçlü donanması karşısındaki eşsiz destanıdır. Nice yokluklar içerisinde gözünü kırpmadan toprağa düşen şehitlerimizin dünya tarihinin seyrini değiştirdiği ve 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşettiği zaferdir. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde bu toprakları bize ebedi vatan kılan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; en hayasızca akına göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkoğlu, "18 Mart, milletimizin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın sembolüdür. 110 yıl önce Çanakkale'de sergilenen azim ve kararlılık, sadece askeri bir zafer değil, millet olma bilincinin en güçlü göstergelerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin güçlü adımlar atmak için kendilerine ilham olduğunu aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğini gösteren, dünya tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu zafer, geleceğimize ışık tutan, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün bedelini hatırlatan bir mirastır. Atalarımızdan bize kalan bu miras, her alanda daha güçlü ve kararlı adımlar atmamız için en büyük ilham kaynağıdır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."