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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, 6 şirketin sermaye artırımını onayladı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, 6 şirketin sermaye artırımını onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin bedelli, 4 şirketin ise bedelsiz sermaye artırımı ve 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:42
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        SPK, 6 şirketin sermaye artırımını onayladı
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        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kron Teknoloji AŞ'nin 85 milyon 611 bin 78 liralık ve ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 65 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onaylarken, Kuzey Boru AŞ'nin 500 milyon liralık, Pasifik Teknoloji AŞ'nin 466 milyon liralık, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin iç kaynaklardan 400 milyon liralık ve kar payından 1 milyar 490 milyon liralık, Türkiye Sigorta AŞ'nin ise kar payından 5 milyar liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

        Kurul, Ulusal Faktoring AŞ'nin 400 milyon liralık, Doğru Varlık Yönetim AŞ'nin 300 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 846 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 2 milyar 766 milyon 250 bin liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 3 milyar 950 milyon liralık, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin 10 milyar liralık, Opet Petrolcülük AŞ'nin 6 milyar liralık, Burgan Bank AŞ'nin 5 milyar liralık, Midas Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 250 bin liralık, Türkiye İş Bankası AŞ'nin 500 bin avroluk borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verirken, QNB Varlık Kiralama AŞ'nin 10 milyar liralık ve Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikasına izin verdi.

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        SPK, Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin Anadolu Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Rota Portföy Yönetimi AŞ'nin PİN İçecek ve Gıda Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

        Öte yandan, yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaları 4 Temmuz seans sonuna kadar uzattı.

        İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

        Kurul, halka arz pay değerinin tespiti amacıyla hazırlanan fiyat tespit raporunun ilgili mevzuata aykırı unsurlar içermesi sebebiyle bir şirkete 1 milyon 663 bin 944,89 lira, Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda ise 5 kişiye toplamda 14 milyon 673 bin 474,79 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

        SPK ayrıca çeşitli ihlaller sebebiyle 2 içerik sağlayıcısı ve 10 kişi hakkında da suç duyurusu yapılmasını kararlaştırırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 3 kişiye 2 yıl süreli işlem yasağı getirdi.

        36 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI

        Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

        SPK, 5 internet sitesine yönelik sosyal medya hesapları ve uygulamalara erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını da kararlaştırdı.

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