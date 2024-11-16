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        Haberler Bilgi Spor SON DURUM: UEFA ligi Türkiye puan durumu: Galler maçı sonrası A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        Galler maçı sonrası A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada?

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki heyecan dolu mücadelesine devam ediyor. Kayseri'de Galler ile karşılaşan millilerimiz, sahada gösterdikleri performansla taraftarlarını sevindirdi. İzlanda ve Karadağ karşılaşmalarından zaferle ayrılan milli takımımız zirve mücadelesini sürdürüyor. Şimdi gözler, Türkiye'nin bir sonraki karşılaşmasında neler yapacağına çevrildi. İşte 2024 UEFA ligi Türkiye puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 23:19 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:08
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        • 1

          Kayseri’de oynanan kritik maçta, A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile kozlarını paylaştı. Grup aşamasında başarılı bir performans sergileyen millilerimiz, geride kalan maçlarda rakiplerine karşı etkili bir oyun ortaya koydu. İzlanda’ya karşı galibiyet serisini sürdüren Türkiye, Karadağ’ı da 1-0’lık skorla geçerek puanını yükseltti. Deplasmandaki Galler mücadelesinden ise golsüz beraberlikle dönen Ay-Yıldızlı ekibimiz, şu anda grubunda önemli bir pozisyonda yer alıyor. Peki, Galler maçı sonrası A Milli Takım Uluslar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte detaylar...

        • 2

          LİDERLİK SON MAÇA KALDI

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri BŞB Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        • 3

          A Milli Futbol Takımımız B Ligi 4. Grup'taki puanını 11 yaptı. Galler ise puanını 9 yaparak takibini sürdürdü. Milliler, salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ ise İzlanda'yla karşılaşacak.

        • 4

          ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

          1- TÜRKİYE 11 PUAN

          2- GALLER 9 PUAN

          3- İZLANDA 7 PUAN

          4- KARADAĞ 0 PUAN

        • 5

          ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP MAÇ TAKVİMİ

          19 KASIM 2024

          22:45 Galler-İzlanda

          22:45 Karadağ-Türkiye

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