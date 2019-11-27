Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu açıklamalarının altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti.