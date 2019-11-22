Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli ise Balıkesir depreminin büyüklüğünü 2.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 22 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 KASIM 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.22 07:46:26 39.1343 40.5003 7.9 -.- 1.8 -.- BOYALI-ADAKLI (BINGOL) İlksel 2019.11.22 07:36:44 37.0062 28.2302 17.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.22 06:33:02 39.3290 28.2797 9.4 -.- 2.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.22 06:20:57 38.7145 38.2395 8.8 -.- 2.3 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.11.22 05:37:33 39.1847 28.1983 9.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.22 05:14:35 37.9377 44.5708 10.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.11.22 05:11:22 39.2418 26.1783 1.6 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.11.22 05:11:22) 2019.11.22 04:49:41 37.2498 36.3390 5.3 -.- 2.9 -.- ATALAN-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2019.11.22 04:31:37 39.3398 28.2817 9.5 -.- 2.3 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.22 04:29:11 39.3220 28.2728 14.9 -.- 1.5 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.22 04:00:26 37.3833 37.0628 5.0 -.- 2.4 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.11.22 03:55:17 38.3495 39.4310 4.9 -.- 2.2 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel 2019.11.22 03:18:30 38.5617 43.0715 20.7 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel 2019.11.22 03:02:40 39.0350 38.3810 16.2 -.- 1.3 -.- CIGNIR-ARAPGIR (MALATYA) İlksel 2019.11.22 02:51:19 40.7872 27.5933 9.7 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.11.22 02:25:22 39.3265 27.9430 8.1 -.- 1.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.21 23:44:50 39.3202 28.2853 8.1 -.- 2.2 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.21 22:52:45 38.4942 27.3113 4.9 -.- 1.7 -.- YAKAKOY-BORNOVA (IZMIR) İlksel 2019.11.21 20:07:34 36.4985 28.6852 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel