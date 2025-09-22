Habertürk
        Haberler Gündem Yurttaki taciz ve yağmada tutuklama talebi

        Yurttaki taciz ve yağmada tutuklama talebi

        İstanbul Cevizlibağ'daki kız öğrenci yurdunda eşyaları karıştıran ve mesajla tacizde bulunan 4 şüpheli tutuklamaya sevk edildi, 2 kişi serbest bırakıldı

        Habertürk / AA
        Giriş: 22.09.2025 - 17:19 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:20
        Yurttaki taciz ve yağmada tutuklama talebi
        Zeytinburnu'nda, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilat sırasında öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

        Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 2'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Savcılık, 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheliyi ise "kamu malına zarar vermek" ve "kamu kurumundaki eşya hakkında hırsızlık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

        Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

        NE OLMUŞTU?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaya ilişkin idari soruşturma başlatmıştı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayet dilekçesinin ardından adli soruşturma açmış, emniyete suç delillerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanması talimatı vermişti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

        Açıklamada ayrıca, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı, sürece ilişkin idari ve adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü bildirilmişti. Soruşturma kapsamında ranza altına sosyal medya hesabını yazan O.D. ve yurtta kalan kız öğrenciye mesaj atan H.Ü. Muğla'da, yurtta alkol aldıkları belirlenen S.A. ve M.R. ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı. Soruşturmada 2 şüpheli daha polis ekiplerince yakalanmıştı.

