Putin'den doğalgaz satışı açıklaması

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Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" dedi.

RUSYA DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Rus hükümeti, 7 Mart'ta Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onayladı. Buna göre Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesi şöyle;

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Avustralya, Arnavutluk, Andorra, ABD, Anguilla, Birleşik Krallık (İngiltere), Britanya Virjin Adaları, Cebelitarık, Güney Kore, İsviçre, İzlanda,Japonya, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Mikronezya, Monako, Norveç, San Marino, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Yeni Zelanda

ALMANYA RUSYA'YA ENERJİ BAĞIMLILIĞINI SONLANDIRMAK İSTİYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya'dan petrol, gaz ve kömüre olan bağımlılığını uzun vadede sona erdirmek istediğini söyledi.

Şansölye Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Rusya'dan bağımsız ve aynı zamanda güvenilir enerji kaynaklarına sahip olmak istiyoruz. Tedarik kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Scholz ancak bunu hemen yapmanın Almanya'yı ve tüm Avrupa'yı sıkıntıya sokmak anlamına geleceğine işaret etti.

Ukrayna ile dayanışma sözü veren Scholz, aynı zamanda NATO'nun Rusya ile savaşa dahil olmasına karşı bir kez daha net tavır sergiledi.

NATO barışı koruma misyonu veya Ukrayna'da uçuşa yasak bölge önerilerinin daha geniş bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyaran Scholz, "NATO, savaşa taraf olmayacak. Bu konuda Avrupalı ​​müttefiklerimiz ve ABD ile mutabıkız. Bu, bir mantık meselesi ve geri kalan her şey sorumsuzca olurdu." diye konuştu.